У Канаді двом чоловікам висунули обвинувачення у двох справах — Jerusalem Post

У Канаді поліція Едмонтона і Торонто повідомила про обвинувачення у двох окремих кримінальних справах: інциденті біля ізраїльського павільйону фестивалю в Едмонтоні та нападі на перехожого під час Маршу за Палестину в Торонто. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на заяви правоохоронців.

Інцидент на фестивалі в Едмонтоні

Поліція Едмонтона в середу висунула обвинувачення 29-річному Абдімаліку Джамі у зв’язку з подією на Edmonton Heritage Festival, що сталася 3 серпня. За даними поліції, він порушив захисний периметр навколо ізраїльського павільйону, кинувся з ножем і вдарив по задній частині кухонного намету.

Охоронці затримали чоловіка на місці, після чого його заарештували поліцейські, які були на фестивалі. Підрозділ поліції Едмонтона з розслідування злочинів на ґрунті ненависті перевіряв обставини справи, однак правоохоронці заявили, що доказів для юридичного висновку про мотив ненависті недостатньо.

Джамі інкримінують правопорушення щодо майна на суму до 5 тисяч доларів і володіння зброєю з небезпечною метою. Його відпустили під зобов’язання дотримуватися визначених умов, зокрема не мати ножів або інших предметів із лезом.

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Справа після демонстрації в Торонто

У Торонто поліція повідомила про обвинувачення у справі щодо нападу, який стався в суботу під час Маршу за Палестину. За інформацією правоохоронців, перехожого поблизу перехрестя вулиць Янг і Гросвенор без провокації кілька разів ударили по голові. Потерпілий зазнав травм обличчя та ноги.

20-річний Мартін Салгатар із Міссіссоги в понеділок сам прийшов до 52-го відділку поліції. Йому висунули обвинувачення в нападі за обтяжуючих обставин. Незалежний журналіст Мітч Генкок заявив, що зняв напад на відео, а його кадри використали у зверненні поліції для встановлення особи підозрюваного.

Юристка та незалежна спостерігачка за протестами Каріма Саад, яка також оприлюднила відео, повідомила, що після нападу потерпілого доправили до лікарні із серйозною травмою коліна, через яку він не міг ходити.

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