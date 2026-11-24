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На щорічну парламентську вечерю в Канаді запросили коміків, які зіграли президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністра країни Марка Карні. Під час заходу в Оттаві політики та журналісти стали свідками сатиричного виступу, присвяченого американському лідеру.

Офіційний захід відбувся 21 листопада. На сцену вийшов комік Марк Кріч, який постав в образі двійника Дональда Трампа.

«Він такий популярний, майже такий самий популярний, як і я», — заявив комік, перевтілившись у президента США.

Під час виступу Кріч скопіював характерну манеру Трампа потискати руки. Він обмінявся міцними рукостисканнями з Марком Карні та ще одним двійником, який перебував на сцені.

Прем’єр-міністр Канади не залишився осторонь і сам долучився до жартів над американським президентом. Зокрема, Карні пожартував над розкішним оновленням інтер’єру Овального кабінету, який Трамп прикрасив золотими елементами та позолоченим декором.

«Це непроста аудиторія. А я бував в Овальному кабінеті. Сам. Із його новим дизайнером інтер'єру», — заявив канадський прем’єр, пише The Washington Post.

Parliamentary Press Gallery Dinner — це щорічна вечеря парламентської пресгалереї Канади, яка збирає журналістів і політиків у вечірньому вбранні.

За традицією, лідери політичних партій виголошують під час заходу дотепні та саркастичні промови, жартуючи над собою, політичними опонентами й актуальними подіями.

Про це , повідомляє The Independent.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 25 листопада, у середу, прийме генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Переговори відбудуться у штаті Флорида.

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