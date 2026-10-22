У Канаді село стало привидом, там залишилися лише три родини — Daily Mail

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Канадське селище Солсгірт у провінції Манітоба, яке колись було жвавою сільськогосподарською громадою з магазинами, школою та залізничною станцією, перетворилося на майже покинуте поселення. Нині там залишилися лише три родини.

За словами місцевого жителя Гаррі Воркмана, який повернувся до села у 1962 році, з роками населення поступово скорочувалося. Фермерські господарства збільшувалися, а мешканці дедалі частіше їздили за покупками та послугами до більших містечок.

Серед покинутих будівель залишилися дві церкви. Англіканську церкву Святого Стефана збудували у 1906 році. Усередині досі збереглися дерев’яні лави, релігійні книги та стара Біблія. Її продали місцевому музею за один канадський долар — приблизно 50 пенсів, однак плани перенести будівлю не реалізували.

Інша споруда — українська греко-католицька церква Святого Духа, облаштована в колишній школі, яка припинила роботу в 1958 році. Її характерні куполи власноруч виготовив місцевий тесля Майкл Свістун.

Обидві церкви провели останні богослужіння у 2002 році з різницею в чотири місяці. Українська церква згодом перейшла до приватних власників, які планували переобладнати її на житло.

У покинутих будинках досі можна знайти особисті речі колишніх мешканців, старі фотографії та побутові предмети. Деякі споруди майже повністю заросли травою й деревами, створюючи враження, ніби життя в селі зупинилося багато років тому.

Джерело: Daily Mail.

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