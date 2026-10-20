У Канаді зникло останнє відоме епішельфове озеро — Mongabay

На острові Елсмір у Канаді зникло останнє відоме в країні епішельфове озеро — водойма у фіорді Мілн витекла в море після відколу частини льодового шельфу Мілн у липні 2020 року. Як повідомляє Mongabay, дані вимірювальних приладів показали, що прісна вода зникла протягом кількох місяців після цього та не поповнюється.

Екосистема, що існувала тисячоліттями

Епішельфові озера виникають, коли льодовий шельф перекриває полярний фіорд. Тала прісна вода з льодовиків накопичується над щільнішою морською водою, а в одному водному стовпі існують окремі прісноводні та морські шари.

Дослідники оцінюють, що льодовий шельф і озеро у фіорді Мілн існували приблизно 4 тисячі років. Регулярні спостереження за водоймою почали у 2011 році: науковці встановили в ній прилади для вимірювання температури та солоності на різних глибинах. Тоді товщина шару прісної води сягала 10 метрів.

До руйнування шельф Мілн мав площу 186 квадратних кілометрів і товщину 85 метрів. У липні 2020 року від нього відколовся плавучий фрагмент площею 64 квадратні кілометри, через що шельф утратив майже половину своєї площі.

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Ознаки потепління в Арктиці

У XX столітті на північному узбережжі острова Елсмір існувало від 10 до 17 епішельфових озер. Протягом останніх десятиліть вони зникли внаслідок потепління, пов'язаного зі спалюванням викопного палива. Після осушення 65-метрового озера в сусідньому фіорді Дізраелі у 2002 році водойма у фіорді Мілн залишалася останньою такого типу в Канадській Арктиці.

Науковці пов'язують руйнування шельфу з потеплінням атмосфери й океану. Дуже теплі 2019 і 2020 роки сприяли накопиченню більшого обсягу талої води на шельфі, тоді як тепліша океанська вода посилювала танення знизу. Перед відколом перед кромкою льоду утворилася велика ділянка відкритої води, через що шельф зазнавав ударів хвиль.

Фіорд Мілн розташований у районі Last Ice Area — частині Арктики, яку раніше вважали однією з найстійкіших до зміни клімату. За словами дослідника Університету Альберти Ендрю Гамільтона, решта льодового шельфу з часом також може відплисти, а фіорд, який досі вкритий багаторічним льодом, улітку може стати вільним від льоду.

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