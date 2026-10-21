У Канзасі затримали чоловіка за підозрою в погрозах Трампу — The Guardian

У штаті Канзас, США, федеральні правоохоронці затримали 24-річного Джейдена Дж. Ріда з міста Клірвотер за підозрою в онлайн-погрозах застрелити президента США Дональда Трампа напередодні його мітингу поблизу Вічіти. Як повідомляє The Guardian, у федеральному окрузі Канзас проти чоловіка подали кримінальну скаргу за погрози президентові.

Коментарі у Facebook

За даними федеральної влади, 15 жовтня повідомлення через Crime Stoppers привело слідчих до коментарів у Facebook під статтею місцевого телеканалу KAKE News про майбутній візит Трампа до Вічіти. За версією слідства, Рід закликав застрелити президента, а відразу після цього написав, що має набої .308 і .305 та має намір убити президента.

Слідчі також виявили ще два коментарі, які, за їхніми даними, Рід залишив під матеріалом телеканалу KWCH 12 News про запланований візит президента. У них чоловік нібито заявляв про намір стріляти у Трампа в Канзасі та писав, що знає місце виступу й оглянув дахи навколо нього.

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Розслідування та мітинг

Ріда затримали в Клірвотері минулої суботи та взяли під федеральну варту до слухання щодо тримання під вартою. У справі брали участь Секретна служба США, Служба маршалів США, Канзаське бюро розслідувань, дорожній патруль Канзасу та поліція Вічіти.

Прокурор США Раян А. Крігсхаузер заявив, що погрози політичним насильством не толеруватимуться. Він також зазначив, що Перша поправка до Конституції США захищає право на активну незгоду, однак має певні обмеження.

Мітинг Трампа, розрахований на 6 тисяч людей, відбувся в понеділок у Парк-Сіті, приблизно за 10 хвилин їзди від центру Вічіти. За даними місцевої влади, одну людину затримали біля відведеної зони для висловлення думок через невиконання законної вимоги щодо регулювання руху, а ще 11 людей вивели з арени Heartland Credit Union Arena через порушення порядку.

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