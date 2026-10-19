У Карачі зафіксували перший за понад півтора року випадок поліомієліту — Dawn

У Карачі, Пакистан, у шестимісячного хлопчика з району Карачі-Схід підтвердили зараження диким поліовірусом. Це сьомий випадок поліомієліту в країні від початку 2026 року та перший зареєстрований у місті з грудня 2024 року, повідомляє Dawn.

Дитина походить із місцевої ради Джамалі-Колоні. Випадок виявила мережа епідеміологічного нагляду за поліомієлітом, а підтвердила Регіональна референс-лабораторія з ліквідації поліомієліту при Національних інститутах охорони здоров’я в Ісламабаді.

Національний центр екстрених операцій Пакистану заявив, що дитина мала недостатнє харчування та заразилася через циркуляцію вірусу, яка вже фіксувалася в Карачі. У вересні поліовірус виявили лише на одному пункті екологічного моніторингу в місті, однак, за даними центру, діти з груп ризику залишаються вразливими, доки вірус продовжує циркулювати.

Розслідування та вакцинація

Після виявлення випадку розпочали комплексне розслідування. Ініціатива з ліквідації поліомієліту оцінює заходи для запобігання подальшій передачі вірусу, зокрема цільові вакцинаційні кампанії та посилення планової імунізації.

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За останні два роки Карачі стикався з інтенсивною циркуляцією вірусу. Водночас кампанії з вакцинації дітей від дверей до дверей і поліпшення базової імунізації сприяли суттєвому зниженню передачі інфекції.

Сім випадків у країні

Із семи випадків поліомієліту, виявлених у Пакистані цього року, п’ять припали на провінцію Хайбер-Пахтунхва, з них чотири — на дивізію Банну. Ще два випадки зафіксували в провінції Сінд, де розташований Карачі. Попередній, шостий випадок цього року виявили приблизно два тижні тому в окрузі Хайбер у семирічного хлопчика.

Поліомієліт є високоінфекційною невиліковною хворобою, що може спричиняти довічний параліч і в окремих випадках смерть, але його можна попередити вакцинацією. Пакистан і Афганістан залишаються єдиними країнами, де поліомієліт є ендемічним. За даними центру, кількість випадків у Пакистані скоротилася приблизно на 99,8% — з орієнтовно 20 тисяч на початку 1990-х до 31 у 2025 році.

У 2026 році в країні вже провели чотири загальнонаціональні кампанії з вакцинації, якими неодноразово охопили понад 45 мільйонів дітей. Наступна субнаціональна кампанія запланована на 2–8 листопада: вона має охопити майже 24 мільйони дітей у 97 округах, зокрема в усіх районах Карачі, синхронно з Афганістаном.

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