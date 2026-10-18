У Каталонії через зливи загинула жінка — Asharq Al-Awsat

У Каталонії на північному сході Іспанії загинула жінка після сильних злив, які спричинили підтоплення в кількох регіонах країни та ускладнили транспортне сполучення. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, жінка в суботу впала в струмок у місті Кабрера-де-Мар, приблизно за 25 кілометрів на північний схід від Барселони. Пожежна служба Каталонії повідомила, що її тіло виявили в морі.

Підтоплення в регіонах країни

Іспанське метеорологічне агентство AEMET у суботу попередило про зливи та оголосило найвищий, червоний, рівень небезпеки у східному регіоні Валенсія. Екстрені служби Валенсії, Каталонії, Андалусії та Балеарських островів повідомили про сотні інцидентів, пов’язаних із підтопленням будинків і доріг, поваленими деревами та матеріальними збитками.

У Валенсії, а також на Ібіці та сусідньому острові Форментера мешканцям розіслали масові повідомлення на телефони із закликом уникати поїздок без нагальної потреби та бути обережними. На Ібіці через воду на дорогах закрили головну автомагістраль до аеропорту.

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Перебої в авіасполученні та рятувальні роботи

За даними оператора Aena, в аеропорту Ібіци скасували щонайменше п’ять рейсів, 16 перенаправили до інших аеропортів, а інші затримали. Для допомоги в реагуванні на надзвичайну ситуацію на Ібіцу та Майорку з материкової частини країни направили армійський підрозділ із надзвичайних ситуацій.

В андалусійській провінції Альмерія екстрені служби заявили, що через зливи люди опинилися відрізаними водою, а з суботи там провели 37 рятувальних операцій. Поблизу Малаги в суботу ввечері пожежники врятували десятьох людей, які застрягли в тунелі пляжної набережної, коли рівень води почав підніматися.

AEMET цього тижня також повідомило, що вересень став найспекотнішим за всю історію спостережень у материковій Іспанії. Перед цим країна пережила найтепліше літо за період із червня до серпня.

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