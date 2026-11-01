У катастрофі потягів в Іспанії загинула науковиця Марта Шахбазі — The Independent

Унаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів поблизу міста Урда в провінції Толедо, Іспанія, загинула 41-річна дослідниця Кембриджського університету Марта Шахбазі. Вона прямувала на південний захід країни, щоб отримати нагороду Іспанського товариства біології розвитку, повідомляє The Independent.

Дослідниця ембріології

Шахбазі була фахівчинею з клітинної біології та ембріології й очолювала власну лабораторію в Лабораторії молекулярної біології MRC на біомедичному кампусі Кембриджа. Також вона була асоційованою професоркою Інституту стовбурових клітин Кембриджського університету.

Науковиця здобула докторський ступінь в Іспанському національному центрі дослідження раку, після чого переїхала до Кембриджа як постдокторська дослідниця. У 2020 році вона очолила дослідницьку групу в Лабораторії молекулярної біології MRC. Її наукова робота була присвячена ранньому розвитку людини та здобула міжнародне визнання у сфері ембріогенезу ссавців.

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Обставини аварії

Катастрофа сталася в середу, коли швидкісний поїзд Renfe AVE врізався ззаду в інший поїзд у провінції Толедо. За даними регіональної влади Кастилії-Ла-Манчі, у нерухомому поїзді Iryo перебували 146 пасажирів і немовля, ще 397 людей їхали потягом Renfe.

Щонайменше 69 людей загинули, понад 100 зазнали поранень, десятки з них госпіталізували у тяжкому стані. Від удару зійшли з рейок кілька вагонів, частина з них скотилася з насипу. В Іспанії оголосили триденну національну жалобу, а швидкісне залізничне сполучення між Мадридом та Андалусією призупинили на час розслідування. Транспортні органи з'ясовують, чому поїзду Renfe дозволили рухатися цією колією перед зіткненням.

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