У катастрофі поїздів в Іспанії загинули щонайменше 68 людей — ABC News Australia

У регіоні Толедо в Іспанії внаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів загинули щонайменше 68 людей, ще десятки дістали поранення. Поїзд, який експлуатує державна компанія RENFE, врізався в задню частину поїзда приватного оператора Iryo, що стояв на коліях, повідомляє ABC News Australia.

Збій сигналізації та різні версії

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив, що о 8:30 на 63-кілометровій ділянці сталася комп'ютерна несправність системи сигналізації, через яку рух поїздів зупинили. За його словами, частині з шести поїздів, які зупинилися після збою, дали вказівку продовжити рух.

Як пише El Mundo з посиланням на керівництво Iryo, поїзду приватного оператора наказали перезавантажити систему після несправності сигналізації. Ця процедура потребує кількох хвилин, тому поїзд не мав дозволу рушати. В Iryo стверджують, що наказу відновити рух не отримували й залишили склад зупиненим.

Водночас диспетчерський центр наказав поїзду RENFE відновити рух на звичайній швидкості. Згодом він зіткнувся зі складом Iryo. Поїзд RENFE може розвивати швидкість до 200 км/год, однак швидкість у момент зіткнення ще не встановили.

Розслідування та система безпеки

Пуенте заявив, що поїзду RENFE не мали давати команду рушати, оскільки на цій лінії діяв сигнал зупинки. За його словами, рішення відновити рух до відновлення системи ухвалив центр управління рухом.

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На лінії Мадрид—Севілья застосовують систему сигналізації LZB, що постійно контролює швидкість поїздів і може втручатися у разі перевищення лімітів. Після її збою вісім поїздів на цій ділянці попросили зупинитися, а центри управління перейшли на ручний режим. За попереднім розумінням обставин, події після відмови LZB пов'язують із людською помилкою, а не безпосередньо зі збоєм системи.

Ділянку колії, де сталася аварія, модернізують, замінюючи LZB на Європейську систему управління залізничним рухом ERTMS. Комунікації між машиністами та диспетчерами в Іспанії записують, і вони стануть одним із ключових елементів розслідування.

Реакція влади та профспілки

Профспілка CSIF закликала Пуенте піти у відставку та вимагала дотримання презумпції невинуватості щодо відповідального за операції з управління рухом в Adif. Прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив три дні жалоби з четверга і заявив, що дві аварії швидкісних поїздів за кілька місяців є неприйнятними.

У січні інше зіткнення двох швидкісних поїздів поблизу села Адамус на цій самій лінії Мадрид—Севілья забрало життя 46 людей.

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