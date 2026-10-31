У Казахстані оголосили в міжнародний розшук власника Pin-Up Пуніна та його дружину

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У Казахстані Дмитра Пуніна та його дружину Марину Ільїну оголосили в міжнародний розшук. Їх підозрюють в організації незаконного онлайн-казино на території країни.

За інформацією оприлюдненого повідомлення, їхні імена з’явилися на офіційному порталі Казахстану в розділі розшуку осіб. Раніше, у серпні, подружжя фігурувало серед підозрюваних у справі про нелегальний гральний бізнес.

Розслідування розпочалося після журналістських публікацій на початку 2025 року. У них стверджувалося, що букмекерська контора Pin-Up, офіційно зареєстрована в Казахстані, спрямовувала користувачів на сайти онлайн-казино, діяльність яких у країні заборонена.

Після цього Агентство з фінансового моніторингу Казахстану відкрило справу про незаконний гральний бізнес. За версією слідства, працівники банків допомагали виводити кошти, які громадяни програвали в онлайн-казино. Загальна сума таких операцій, за наведеними даними, могла сягнути 100 млрд тенге.

У справі також фігурують інші особи, яких підозрюють у допомозі з організацією та фінансовим супроводом незаконного бізнесу. Зокрема, раніше в розшук оголосили ймовірних учасників цієї схеми.

Джерело: Kazinform

Водночас оголошення в розшук не означає доведення вини. Остаточні висновки щодо причетності фігурантів має встановити суд.

У кіпрському Лімасолі невідомі відкрили вогонь по фасаду винного бутика PUNIN WINE, що належить бізнесмену Дмитру Пуніну.

На Кіпрі триває боротьба з відмиванням кривавих російських мільярдів з нелегальним гральним бізнесом, а також спробою легалізації воєнних злочинців у ЄС.

У серпні 2025 року правоохоронці стягнули у російського онлайн-казино Pin-Up 2,6 млрд грн у дохід державного бюджету України.

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