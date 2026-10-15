У Казахстані заарештували російського репера Navai у справі про контрабанду наркотиків

Кордайський районний суд Жамбилської області Казахстану обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці для російського репера Наваї Бакірова (виступає під псевдонімом Navai).

Співробітники поліції та прикордонники затримали виконавця 13 жовтня 2026 року на прикордонному пункті «Кордай» під час в'їзду з Киргизстану до Казахстану. У результаті огляду автомобіля артиста було виявлено та вилучено наркотичний засіб — за даними медіа, йдеться про 2,5 грама канабісу. Наразі правоохоронні органи проводять досудове розслідування за статтями щодо контрабанди та незаконного зберігання наркотичних речовин.

Запланований на 14 жовтня концерт репера в Астані скасували з офіційним формулюванням «із технічних причин».

Джерело: Tengri News.

Українку Любов Рожанську, яку затримали в Казахстані за запитом Росії, звільнили з ізолятора в Астані. Жінка вже залишила країну та виїхала до Одеси.

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