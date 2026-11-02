У Казахстані заявили про запобігання спробі державного перевороту

0:00 / 0:00

Комітет національної безпеки Казахстану заявив про запобігання спробі насильницької зміни конституційного ладу в західному регіоні країни. У місті Атирау затримали десятьох людей, яких підозрюють у створенні екстремістської групи.

За версією слідства, учасники групи планували силоміць змінити конституційний лад країни. Затримання відбулися в межах відкритого кримінального провадження.

Затримання відбулися в місті Атирау. За даними відомства, підозрюваним інкримінують створення екстремістської групи, керівництво нею та участь у її діяльності, пропаганду тероризму й розпалювання релігійної ворожнечі.

За версією слідства, учасники групи мали намір силоміць змінити основи конституційного ладу в західному регіоні Казахстану.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, наркотики, релігійну атрибутику, літературу та інші речові докази.

За інформацією КНБ, підозрювані організували три підпільні навчальні центри для дітей і підлітків. Їхню діяльність припинили. Комітет також повідомив, що частина учасників групи раніше була засуджена за терористичні та загальнокримінальні правопорушення.

Інших подробиць справи казахстанська спецслужба не розголошує, посилаючись на статтю 201 Кримінально-процесуального кодексу країни.

Про це повідомляється із посиланням на пресслужбу КНБ Казахстану.



У Казахстані змінили міністра оборони після трагедії на Каспії

МЗС просить Казахстан не видавати Росії затриману українку.

В Казахстані звільнили з ізолятора українку, затриману за запитом РФ.

Читай нас у