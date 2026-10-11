У Кенії 1,5 млн людей можуть постраждати від дощів Ель-Ніньйо — Nation Kenya

У Кенії через прогнозовані наднормові опади в період із жовтня до грудня можуть постраждати близько 1,5 мільйона людей, а до 500 тисяч жителів можуть бути змушені залишити свої домівки. Як повідомляє Nation Kenya, влада визначила Найробі, Кісуму, Бусію та Мандеру як чотири округи з найвищим ризиком наслідків дощів, пов’язаних з Ель-Ніньйо.

Чотири округи у пріоритеті

Національний центр операцій з ліквідації наслідків стихійних лих Кенії повідомив, що загалом потенційна небезпека через сильні опади стосується 18 округів. Його директор Девід Самої заявив, що уряд уже проводить заходи зі зменшення можливих наслідків негоди.

У Найробі провели навчання з реагування на надзвичайні ситуації. У Кісуму влада працює на берегах річки Ньяндо, яка може становити загрозу під час сильних опадів. У Бусії ризики пов’язують із річкою Нзоя та районом Будалангі. У Мандері занепокоєння викликає можливе затоплення дороги між Мандерою та Ваджиром.

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Підготовка до можливих повеней

За словами Самої, підготовку розпочали після попередження Метеорологічного департаменту Кенії про ймовірність опадів понад норму. Центр координував створення рятувальних центрів і безпечних притулків, які окружна влада може використати у разі лиха.

Навчання також проводили в районах Найробі, Гарісси та Найваші. Метою підготовчих заходів у центрі назвали недопущення загибелі людей у період негоди.

Під час триденного симпозіуму в Накуру, присвяченого готовності до надзвичайних ситуацій, заступник губернатора округу Накуру Девід Конес повідомив про інформаційну роботу з населенням, моніторинг небезпечних ділянок і облаштування ізоляційних центрів.

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