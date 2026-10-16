У Кенії аудит виявив 12 років роботи Huduma без правової бази — Nation Kenya

У Кенії аудит Державного департаменту державної служби за 2023/24 фінансовий рік встановив, що секретаріат Huduma Kenya протягом 12 років працював без політики та законодавчої бази. Через це законність діяльності структури, яка координує мережу центрів надання державних послуг Huduma, не вдалося підтвердити, повідомляє Nation Kenya.

Зауваження аудитора

Генеральна аудиторка Ненсі Гатунгу зазначила, що програму Huduma Kenya створили повідомленням у газеті №2177 від 4 квітня 2014 року. Програма мала працювати під наглядом Саміту з надання послуг, який очолює президент Кенії та який повинен збиратися двічі на рік.

Також було передбачено технічний комітет, який мав очолювати член Кабінету міністрів, відповідальний за децентралізацію або внутрішні справи. До його складу увійшли дев’ять головних секретарів і генеральний соліситор. Одним із завдань комітету було розробити політику та законодавство для секретаріату Huduma Kenya і подати їх на схвалення Саміту з надання послуг.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Водночас для аудиту не надали протоколів засідань ані саміту, ані технічного комітету. За словами Гатунгу, секретаріат від часу створення у 2014 році не мав передбачених повідомленням у газеті політики та законодавчої бази.

Питання парламентського комітету

Порушення розглядали у Комітеті з державних рахунків Національної асамблеї Кенії. Депутат від Південного Ваджіра Мохамед Адоу запитав, яких заходів вжило відомство, щоб створити необхідну правову базу. Депутат від Центральної Туркани Джозеф Емате Намвар заявив, що через відсутність такої бази будь-хто може звернутися до суду з вимогою зупинити роботу центрів Huduma.

Головна секретарка з питань державної служби та розвитку людського капіталу Джейн Кере Імбунья повідомила, що Саміт з надання послуг востаннє збирався у 2014 році. За її словами, робоча група цього року підготувала пропозиції, які включили до документа. Імбунья також сказала, що документ перебуває у секретаря Кабінету міністрів з питань державної служби Джеффрі Руку та згодом має бути поданий на розгляд Кабінету міністрів.

Читай нас у