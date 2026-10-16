У Кенії Рада з адміністративного перегляду державних закупівель (PPARB) дозволила Незалежній виборчій та виборчо-територіальній комісії (IEBC) продовжити тендер на інтегровану систему управління виборами, супутнє обладнання, підтримку та технічне обслуговування. Закупівля вартістю 6,5 млрд кенійських шилінгів є частиною підготовки до загальних виборів 2027 року.

Як повідомляє Nation Kenya, PPARB відхилила скаргу компанії Leading Edge Limited, яка намагалася зупинити процедуру. Рада також зобов’язала компанію сплатити відповідачам 2 млн шилінгів витрат, оскільки заявник не довів порушень закупівельного законодавства.

Вимоги до учасників

Оновлений тендер IEBC оприлюднила 17 вересня, а кінцевим терміном подання заявок було 2 жовтня. Серед вимог до учасників — досвід постачання щонайменше 50 тисяч пристроїв, виконання робіт у двох країнах і рекомендації від п’яти клієнтів.

Leading Edge Limited подала заяву 30 вересня, за два дні до завершення приймання заявок. Компанія оскаржувала кваліфікаційні вимоги, час для реагування на зміни та роз’яснення до тендеру, а також обмеження щодо спільних підприємств і досвіду субпідрядників. Вона заявляла, що вимоги надмірно зосереджені на досвіді постачання виборчих технологій і можуть виключити компанії з досвідом у великих державних інформаційних системах.

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Висновки PPARB

IEBC наполягала, що умови необхідні для складної виборчої системи. Комісія зазначала, що досвід роботи з іншими біометричними системами не обов’язково доводить спроможність постачальника розгорнути та підтримувати технології у виборчому середовищі. Вона також пояснила необхідність одного постачальника чітким визначенням договірної відповідальності.

PPARB встановила, що Leading Edge Limited не довела, що зміни до тендерної документації завдали їй достатньої шкоди для зупинення закупівлі. Рада також розглянула суперечність щодо місцевої преференції: один розділ передбачав 15-відсоткову маржу, а таблиця даних тендеру зазначала, що вона не застосовується. Рада вирішила, що перевагу має конкретне положення таблиці, тому заявки оцінюватимуть без такої маржі.

Це вже друга скарга щодо закупівлі. 3 вересня PPARB частково підтримала звернення Galadirel Investments Limited та зобов’язала IEBC усунути недоліки у технічних специфікаціях, критеріях оцінювання, належній перевірці та вимогах до ключового персоналу. Після цього комісія оприлюднила оновлений тендер.

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