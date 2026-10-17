У Кенії не перевели пенсійні накопичення Hustler Fund до KNEST — Nation Kenya

У Кенії добровільна пенсійна програма в межах державного Hustler Fund залучила 14,06 млн кенійських шилінгів за рік, що завершився у червні 2026 року, за цільового показника 3,6 млрд шилінгів. Це становить 0,39% плану та означає недовиконання на 99,61%. Як повідомляє Nation Kenya, причиною стало неперерахування пенсійної частини заощаджень до Kenya National Entrepreneurs Savings Trust (KNEST).

Пенсійні кошти залишилися у фонді

Із листопада 2023 року позичальники Hustler Fund мають відкладати 5% суми кредиту. Із цих обов’язкових відрахувань 30% спрямовують на короткострокові заощадження, а 70% — на довгострокові пенсійні накопичення, призначені для підтримки після досягнення 60 років.

4 квітня 2024 року міжвідомчий комітет схвалив розширення повноважень KNEST, доручивши цій державній структурі управляти 70% довгострокових заощаджень учасників Hustler Fund. Водночас генеральний директор Financial Inclusion Fund Генрі Тануй заявив, що чинні правила не визнають KNEST, тому фонд не може перераховувати кошти до внесення змін до регулювання.

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Аудит не виявив передання коштів і даних

Генеральна аудиторка Кенії Ненсі Гатунгу у своєму звіті зазначила, що станом на вересень 2025 року KNEST не отримав ані грошей, ані даних, потрібних для виконання нового мандата. Також не було повідомлень про строки такого передання. KNEST зареєстрували 9 грудня 2021 року для управління національною пенсійною програмою для понад 18 млн працівників неформального сектору.

Попри низькі надходження, протягом року до добровільної пенсійної програми долучилися майже 1,5 млн працівників неформального сектору — більш ніж удвічі більше за ціль у 700 тис. осіб. Окремо державний департамент розвитку мікро-, малих і середніх підприємств повідомив, що сукупні заощадження через Hustler Fund досягли 5,8 млрд шилінгів у червні 2026 року. Водночас цей показник не визначає, яка частина коштів є довгостроковими пенсійними накопиченнями, призначеними для KNEST.

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