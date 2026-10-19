У Кенії партії змагаються за електорат Одінги на узбережжі — Nation Kenya

У Кенії після смерті колишнього лідера опозиції Раїли Одінги триває суперництво за його електорат у прибережному регіоні. За підтримку виборців змагаються партія Orange Democratic Movement (ODM), Wiper, Об'єднаний демократичний альянс (UDA) президента Вільяма Руто та нові регіональні політичні сили. На президентських виборах 2022 року Одінга здобув значну підтримку на узбережжі, яке було одним з опорних регіонів його коаліції.

ODM заявляє про збереження підтримки

Губернатор Момбаси Абдулсвамад Нассір заявив, що ODM залишається природним політичним домом для прихильників Одінги. За його словами, остаточне рішення ухвалять виборці, а вихід окремих політиків із партії не означає втрати її бази підтримки.

Нассір також підтримав претензії колишнього губернатора Момбаси Хассана Джохо на політичну спадщину Одінги. Джохо нині обіймає посаду секретаря Кабінету міністрів Кенії з питань гірничої промисловості, блакитної економіки та морських справ. На зустрічі активістів ODM у Кісауні в Момбасі він закликав прихильників захищати партію від конкурентів і заявив про намір активізувати роботу на місцях.

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UDA і Wiper посилюють роботу в регіоні

Як повідомляє Nation Kenya, UDA посилює активність на узбережжі, де однією з ключових фігур є генеральний секретар партії Хассан Омар. Він планує балотуватися на посаду губернатора Момбаси та заявляє про ідейну близькість до Одінги. Під час нещодавньої поїздки на узбережжя Руто закликав UDA і ODM припинити публічні суперечки, нагадавши про їхню співпрацю в уряді широкого представництва.

Лідер Wiper Калонзо Мусьйока під час серпневої поїздки до регіону заявив, що його партія готова замінити ODM як головна опозиційна сила на узбережжі. Wiper розраховує, зокрема, на підтримку виборців із громади камба, які були важливою частиною коаліції Одінги.

На політичну ситуацію також впливають менші партії. Колишній депутат парламенту від Ньялі Авіті Боло заявив, що жоден політик не зможе одноосібно успадкувати виборчу базу Одінги. Партія Jubilee також оголосила про намір висувати кандидатів на всі виборні посади в регіоні на виборах 2027 року. Видання зазначає, що результат боротьби залежатиме від місцевої організації партій, добору кандидатів, союзів і рішень виборців у різних округах та громадах.

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