У Кенії підтвердили ще чотири випадки Еболи, загалом їх сім — Cyprus Mail

У Кенії підтвердили чотири нові випадки зараження вірусом Ебола штаму Бундібугіо, тож загальна кількість підтверджених випадків у країні зросла до семи. Серед нових пацієнтів — троє медиків, які лікували першого хворого в країні, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Кенії.

Нові випадки серед контактних осіб

Четвертим новим пацієнтом став родич першого інфікованого, який помер. За даними міністерства, він перебував на карантині з 6 жовтня. Троє медиків — двоє чоловіків віком 29 і 35 років та 32-річна жінка — надавали допомогу першому пацієнтові 3 і 4 жовтня. На карантин їх помістили 9 жовтня.

Усі чотири нові пацієнти вже перебували на карантині, коли в них з’явилися симптоми та було встановлено діагноз. Це перші відомі випадки передачі інфекції всередині Кенії після прибуття першого хворого з Конго 3 жовтня.

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Контакти пацієнта ізольовані

Перший пацієнт хворів у Конго близько місяця, після чого дістався Уганди автомобілем і вилетів до Найробі. Він помер 5 жовтня. Міністерство заявило, що наразі немає ознак поширення вірусу серед населення.

Другий і третій пацієнти, про яких повідомляли раніше, перебувають у стабільному стані та отримують підтримувальне лікування. Із 130 контактних осіб 128 відстежили та помістили на карантин — це 98,5%. У міністерстві зазначили, що цей показник перевищує глобальний орієнтир у 85%, потрібний для розриву ланцюга передачі інфекції. Пошуки ще двох контактних осіб тривають.

Обмежень не запроваджували

Кенійська влада оцінює ризик для населення як низький і не запроваджувала обмежень на поїздки, торгівлю чи масові зібрання. Випадки в Кенії пов’язують зі спалахом Еболи в Конго, де, за наведеними даними, зафіксували понад 9 тисяч випадків зараження та більш як 4 тисячі смертей. Для штаму Бундібугіо немає схвалених вакцин або методів лікування.

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