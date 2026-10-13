У Кенії профспілка вчителів KNUT, Управління соціального медичного страхування (SHA), Комісія з питань працевлаштування вчителів (TSC) та Міністерство охорони здоров’я домовилися створити комітети на національному рівні та рівні округів. Вони мають розв’язувати проблеми із запровадженням медичного покриття для понад 500 тисяч учителів державних шкіл і їхніх утриманців, повідомляє Nation Kenya.

Комітети мають реагувати на нові труднощі, покращувати координацію з медзакладами та напрацьовувати коротко- і довгострокові рішення.

Скарги після зміни схеми

Урядове покриття SHA для вчителів запровадили 1 грудня 2025 року замість приватної схеми AON-Minet. Після переходу вчителі та їхні утриманці неодноразово скаржилися, що приватні лікарні відмовляли їм у послугах або вимагали самостійно оплатити лікування, яке, на їхню думку, мало покриватися схемою.

Генеральний секретар KNUT Коллінз Ойю заявив, що частина лікарень, включених до переліку надавачів послуг для вчителів, відмовляє пацієнтам або не надає необхідного лікування. Профспілка закликала переглянути ситуацію та розширити мережу закладів, що працюють зі схемою.

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SHA закликало профспілки та громадян повідомляти про лікарні, які відмовляють пацієнтам у послугах. Відомство заявило, що перевірятиме скарги та вживатиме заходів щодо закладів, якщо встановить їхню відповідальність.

Реабілітація та виплати

Перший національний віцеголова KNUT Малел Лангат порушив питання доступу до реабілітаційних послуг. За його словами, новий пакет не передбачає реабілітації в закладах третього рівня, а реабілітаційні центри з жовтня віднесли до рівня 4(b). На думку профспілки, це може ускладнити доступ до таких послуг для вчителів та їхніх утриманців у сільській місцевості.

KNUT також висловила занепокоєння щодо неврегульованих виплат за попереднім контрактом: за її даними, деякі лікарні посилалися на неоплачені SHA послуги. Профспілка закликала погасити заборгованість, щоб медзаклади не відмовляли в лікуванні вчителям та їхнім утриманцям.

Профспілка домагається відновлення виплат ex gratia та групового страхування життя. За твердженням KNUT, у нинішньому пакеті також відсутні витрати на поховання та виплати у разі інвалідності, які діяли за схемою AON-Minet. Представник TSC Лоуренс Овіно повідомив, що комісія опрацьовує питання виплат ex gratia і групового страхування життя, зокрема для родин померлих учителів.

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