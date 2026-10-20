У Хабаровську скасували прямі вибори мера — The Moscow Times

У Хабаровську, Росія — держава-агресор, депутати підтримали скасування прямих виборів мера. Надалі голову міста обиратимуть депутати міської думи з-поміж кандидатів, яких представить губернатор регіону, повідомляє The Moscow Times.

Новий порядок обрання

Регіональні збори Хабаровського краю заявили, що нова процедура відповідає федеральному законодавству. Відповідно до неї міська дума обиратиме очільника Хабаровська з кандидатур, запропонованих губернатором.

Рішення ухвалили через кілька тижнів після того, як мер Хабаровська Сергій Кравчук залишив посаду. Це сталося після його обрання депутатом нижньої палати Державної думи РФ на парламентських виборах минулого місяця.

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Лише два регіональні центри

Хабаровськ став черговим містом РФ, де відмовилися від прямих виборів мера. The Moscow Times зазначає, що Кремль розгорнув кампанію з посилення контролю над місцевим самоврядуванням ще наприкінці 2000-х років, а десятки регіональних столиць відтоді скасували пряме голосування.

У 2024 році Державна дума РФ ухвалила реформу місцевого самоврядування, яка дозволяє регіональним законодавцям скасовувати вибори мерів у межах так званої єдиної системи публічної влади. Прямі вибори мерів серед регіональних центрів залишаються лише в Абакані, столиці Хакасії, та Анадирі, адміністративному центрі Чукотки.

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