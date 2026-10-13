У Хартумі застрелили двох єгиптян, Єгипет і Судан розслідують напад — The National

У столиці Судану Хартумі застрелили двох громадян Єгипту, ще один єгиптянин та суданський поліцейський дістали поранення. Єгипет і Судан розслідують напад, повідомляє The National.

Затримання стрільця

Суданська поліція заявила про затримання 23-річного Ібрагіма Абдулли Адама. За її даними, він зізнався у нападі та сказав, що діяв із помсти за брата, який загинув унаслідок суботнього авіаудару поблизу єгипетсько-суданського кордону.

Усі троє єгиптян були водіями вантажівок. Поліцейський дістав поранення під час перестрілки, що передувала затриманню підозрюваного. Поліція повідомила, що продовжує встановлювати обставини та мотиви інциденту.

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Авіаудар поблизу кордону

Ні Єгипет, ні Судан публічно не повідомили, хто завдав авіаудару в прикордонному районі. Про нього першими заявили суданські правозахисні та громадські групи, зокрема Emergency Lawyers, цивільний альянс Somoud і Sudan Doctors' Network. Вони наводили різні дані про кількість загиблих — від 13 до 72 осіб, тоді як окремі суданські медіа повідомляли про до 200 загиблих.

Суданська Суверенна рада, очолювана військовими, підтвердила, що удар стався у прикордонному з Єгиптом районі, та заявила про контакти між керівництвом двох держав. Міністерство закордонних справ Єгипту повідомило, що міністр Бадр Абдельатті обговорив стрілянину телефоном із суданським колегою в уряді, підтримуваному військовими, Мохієльдіном Салемом.

Єгипетські військові окремо заявили, що продовжують протидіяти незаконному видобутку золота у Східній пустелі країни. За їхніми словами, військові скидали листівки із закликом припинити незаконний видобуток.

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