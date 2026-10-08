У Хавіджі ввели нічну комендантську годину після атак — Asharq Al-Awsat

Федеральна поліція Іраку запровадила нічну комендантську годину в окрузі Хавіджа та прилеглих селах у провінції Кіркук після серії нападів на силовиків. Обмеження діятимуть з 18:00 до 06:00, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Рух у цей час заборонений, а для мотоциклів, автомобілів і вантажних мотоциклів запровадили посилений контроль. Використовувати вантажні мотоцикли дозволено лише у невідкладних випадках і за офіційним дозволом. Правоохоронці також посилили безпеку біля ферм і сіл поряд із позиціями федеральної поліції та обмежили пересування фермерів, чиї землі розташовані неподалік.

Напади поблизу Кіркука

За даними джерел у сфері безпеки, пізно ввечері у вівторок озброєні нападники атакували другий батальйон 61-ї бригади Сил народної мобілізації в селі Аль-Баргалія—Аль-Дандіш, що в окрузі Хавіджа на південний захід від Кіркука. Снайпер вивів із ладу тепловізійну камеру на військовій позиції, після чого силовики почали пошукову операцію в селі та його околицях.

Днем раніше в тому самому селі напали на дев'яту бригаду федеральної поліції. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. Як повідомило командування федеральної поліції, загиблим був офіцер Бакр Маджид Мохаммед, який протистояв бойовикам ІДІЛ, що намагалися штурмувати його пост. Під час нападу також було пошкоджено кілька тепловізійних камер.

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Заяви про загрозу осередків ІДІЛ

Голова комітету з безпеки та оборони провінційної ради Кіркука Ахмед Рамзі Копрулу заявив, що напад у Хавіджі продемонстрував загрозу з боку сплячих осередків ІДІЛ. Він закликав посилити збір розвідданих, безпекові операції та обмін інформацією між силовими відомствами, щоб не допустити перегрупування бойовиків у віддалених районах.

У понеділок ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад на південний захід від міста Кіркук, унаслідок якого загинув іракський поліцейський і були поранені інші люди. Це була перша заявлена групою атака на іракські сили безпеки після завершення 30 вересня виведення американських військових та завершення їхньої військової місії в країні.

Водночас опитані виданням експерти не вважають, що ІДІЛ здатна повторити наступ 2014 року або захопити території. Аналітик з питань безпеки Сармад аль-Баяти назвав події в Хавіджі обмеженими нападами сплячих осередків, а експерт Мухлід Хазем заявив, що можливості угруповання нині переважно зводяться до дій невеликих озброєних груп у різних районах.

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