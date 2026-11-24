У Поречі, Хорватія, польський боксер Фабіан Урбанський здобув золоту медаль молодіжного чемпіонату Європи до 23 років у напівважкій вазі до 80 кг. У фіналі він переміг представника Німеччини Софіана Біззіта, повідомляє Interia Sport.

Рішення після рівних записок

Поєдинок вийшов напруженим. Після двох раундів Урбанський поступався за оцінками суддів із рахунком 1:4. Польський спортсмен отримав попередження та штрафний бал за опускання голови, тоді як рефері Еліф Їлдирим під час бою попереджала Біззіта за заборонені дії, але не застосувала до нього покарання.

У третьому раунді Урбанський був активнішим і виграв його з рахунком 3:2 за суддівськими оцінками. На трьох картках після завершення бою зафіксували нічию 28:28, тому судді мали визначити боксера, який справив краще враження. Двоє суддів віддали перевагу поляку, після чого його руку підняли як переможця.

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Реакція після фіналу

Після оголошення результату Біззіт попрямував до суддівських столиків. Коли Урбанський підійшов до суперника, щоб подякувати за бій, німецький боксер дав зрозуміти, що не хоче спілкуватися. Згодом він поговорив із польськими тренерами Патриком Ткачиком і Томашем Диляком, а Урбанський подякував тренерам збірної Німеччини.

Під час церемонії нагородження троє призерів обійнялися, тоді як Біззіт стояв осторонь. Пізніше він зійшов із п'єдесталу та залишив залу. Разом з Урбанським на подіумі були Лакі Аймуфуа та Олівер Мале.

Для 19-річного Урбанського цей сезон є першим за правилами дорослого боксу. До золота молодіжного чемпіонату Європи він додав попередні титули чемпіона світу серед кадетів і чемпіона Європи серед юніорів.

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