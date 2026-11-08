У Хорватії в аварії автобуса загинули двоє людей, ще 33 постраждали
На автомагістралі А3 поблизу міста Іванич-Град у Хорватії перекинувся автобус із сербськими номерами, який прямував до Загреба.
Аварія сталася вранці 8 листопада. Автобус спочатку врізався в дорожню огорожу, після чого перекинувся та опинився на полі. У салоні перебували 33 пасажири та двоє водіїв.
За даними Міністерства охорони здоров’я Хорватії, двоє людей загинули, шестеро отримали тяжкі травми, ще 27 — легкі.
Один із пасажирів стверджує, що водії помінялися під час зупинки перед аварією, а новий водій заснув за кілька хвилин після початку руху. Цю версію ще мають перевірити.
Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович висловив співчуття родинам загиблих. Причини ДТП встановлюють.
Джерело: HRT.
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