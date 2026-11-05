У Китаї дозволили медикам здобувати наукові ступені без дисертації

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У Китаї студенти магістратури та докторантури з клінічної медицини зможуть отримувати наукові ступені, захищаючи не дисертації, а практичні розробки та дослідження.

Замість традиційної наукової роботи майбутні лікарі зможуть представити аналіз складного клінічного випадку або дослідження проблеми конкретного медичного закладу. Нові правила оприлюднили 22 жовтня. Вони стосуються трирічних програм післядипломної освіти.

Одним із перших випускників, які скористалися новою можливістю, став Тє Дачжао. У червні 2026 року він отримав практичний докторський ступінь із клінічної медицини, розробивши програмне забезпечення на основі штучного інтелекту для класифікації рідкісного захворювання хребта та підбору методів лікування.

Водночас нововведення потребуватиме чітких критеріїв оцінювання. Медики застерігають, що стандарти для різних спеціальностей мають відрізнятися, а якість практичних робіт необхідно ретельно контролювати.

Подібну модель Китай уже запровадив для інженерних спеціальностей у 2024 році. Надалі альтернативу традиційній дисертації планують поширити на професійні програми з перекладу, сільського господарства, бухгалтерського обліку та мистецтва.

Джерело: Nature

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