У Китаї кількість зниклих чи обмежених у свободі тайванців зросла до 458 — Taipei Times

У Китаї кількість тайванців, про зникнення яких повідомили, яких затримали для допиту або які, ймовірно, зазнали обмежень свободи пересування, зросла до 458. Це на чотири випадки більше, ніж тижнем раніше, повідомляє Taipei Times з посиланням на статистику Ради у справах материкового Китаю Тайваню.

Статистика за категоріями

Станом на п’ятницю про 175 тайванців повідомили як про зниклих безвісти, тоді як тижнем раніше таких випадків було 173. Кількість затриманих для допиту зросла з 39 до 41 особи.

Ще 242 тайванці перебували в утриманні китайської влади; порівняно з попереднім тижнем цей показник не змінився. Дані стосуються випадків, що сталися цього року під час поїздок тайванців до Китаю. Попередня статистика охоплювала справи до 8 жовтня.

Затримання послідовників І-Куань Дао

Генеральний секретар Фонду обміну через Тайванську протоку Ло Веньцзя заявив, що з квітня до липня в Китаї щомісяця затримували по одному тайванському послідовнику релігійної групи І-Куань Дао. За його словами, жодного з чотирьох затриманих досі не звільнили.

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У квітні затримали тайванця, який жив у провінції Фуцзянь і мав китайський дозвіл на проживання. У травні йшлося про тайванського викладача, що працював у Дунгуані провінції Гуандун, у червні — про підприємця, який базувався в Шеньчжені, а в липні — про тайванця, який після виходу на пенсію переїхав до Чжанчжоу у Фуцзяні.

Ло Веньцзя зазначив, що всі четверо є послідовниками І-Куань Дао та тривалий час жили або працювали в Китаї. Він закликав послідовників цієї релігійної групи повернутися на Тайвань і заявив, що рівень ризику поїздок до Китаю для них слід підвищити до червоного.

За словами Ло, у жовтні 2024 року трьох тайванських послідовників І-Куань Дао в Китаї притягнули до відповідальності за статтею 300 Кримінального закону КНР і засудили до ув’язнення строком від двох до трьох років. Один із них досі відбуває покарання, другий після його завершення повернувся на Тайвань, а третій уже відбув строк, але ще не зміг повернутися.

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