У Китаї на аукціоні продали квартиру за 11 юанів — Polsat News

У китайському місті Хеган двокімнатну квартиру площею 68 квадратних метрів продали на інтернет-аукціоні за 11 юанів. Помешкання розташоване на сьомому поверсі житлового будинку в провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю. Про незвичний продаж повідомляє Polsat News.

Тисячі учасників аукціону

Торги відбулися на платформі Alibaba Auction у межах акції до Double 11 — найбільшого в Китаї фестивалю онлайн-покупок, який порівнюють з американським Black Friday. За даними South China Morning Post, участь у торгах взяли понад 1,6 тисячі охочих.

Стартова ціна квартири становила один юань, а крок підвищення ставки — 0,01 юаня. Максимальну ставку встановили на рівні 11 юанів. Переможцем став анонімний покупець із регіону Цзянсу-Чжецзян, який першим запропонував граничну суму. Аукціон завершився 5 листопада, за його час надійшла 1001 ставка.

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Витрати покупця та ринкова ціна

Менеджер Лю з аукціонного дому Shenyang Hengyu Tongda повідомив, що в межах промоакції було виставлено два помешкання в Хегані. За його словами, різницю між ринковою вартістю квартири та акційною ціною покриває платформа Alibaba Auction.

Місцеві сервіси з продажу нерухомості оцінюють цей об’єкт приблизно у 40 тисяч юанів. Покупець під час прямої трансляції аукціону заявив, що не планує переїжджати до провінції Хейлунцзян і хоче використовувати квартиру для зимових поїздок. Крім вартості придбання та комісій платформи, йому доведеться сплатити близько 2 тисяч юанів податку на придбання нерухомості.

Подібна акція вже проводилася

У листопаді 2024 року в провінції Шаньдун жінка придбала за 11 юанів 40-метрову квартиру біля моря, яку оцінювали менш ніж у 50 тисяч юанів. Юрист Ван Юйчень із пекінської юридичної фірми Jinsu застеріг, що дешеві об’єкти на аукціонах можуть мати приховані проблеми — зокрема неясні документи про право власності, несплачені податки, борги за утримання чи дорогі судові спори.

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