У Китаї наявні доходи на душу населення зросли на 5,3% за три квартали — ECNS

У Китаї наявний дохід на душу населення за перші три квартали 2026 року становив 34 230 юанів, або близько 5 071 долара США. Це на 5,3% більше, ніж за аналогічний період попереднього року, у номінальному вимірі та на 4,4% — у реальному, після врахування цінових чинників. Про це з посиланням на дані Національного бюро статистики Китаю повідомляє ECNS.

Доходи міст і сіл

Наявний дохід міських жителів у розрахунку на одну особу досяг 44 945 юанів, або приблизно 6 659 доларів. У номінальному вираженні він збільшився на 4,5%, а в реальному — на 3,6%.

Для сільських жителів показник становив 18 809 юанів, або близько 2 787 доларів. Номінальне зростання їхніх доходів сягнуло 6,3%, а реальне — 5,6%.

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Структура надходжень

Зарплатні доходи на душу населення зросли на 5,3%, чисті доходи від підприємницької діяльності — на 6,6%, чисті доходи від власності — на 1,6%, а трансфертні доходи — на 5,7% у номінальному вимірі.

Співвідношення наявних доходів міських і сільських жителів у розрахунку на одну особу становило 2,39. За рік цей показник зменшився на 0,04.

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