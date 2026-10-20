У Китаї назвали головну перешкоду для завершення війни Росії проти України

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Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що брак довіри між сторонами залишається однією з головних перешкод на шляху до мирного врегулювання війни Росії проти України. За його словами, для досягнення тривалого миру необхідно відновити діалог, посилити взаєморозуміння та бути готовими до взаємних поступок.

Відповідну заяву Ван Ї зробив під час спільної пресконференції з болгарською колегою Велиславою Петровою-Чамовою у Софії. Китайський дипломат говорив не лише про російську війну проти України, а й про конфлікти на Близькому Сході.

За словами очільника китайського МЗС, сучасний світ стикається із серйозним дефіцитом довіри, що ускладнює врегулювання міжнародних суперечностей. Він наголосив, що діалог має стати основою для пошуку мирних рішень, а відновлення довіри — важливою умовою для подолання розбіжностей.

«Довіра є наріжним каменем миру. У сучасному світі найбільшою проблемою є брак довіри. Від «української кризи» до конфліктів на Близькому Сході врегулювання розбіжностей вимагає довіри, а щоб її зміцнити, потрібен діалог», — заявив Ван Ї.

Водночас китайська влада офіційно використовує формулювання «українська криза» для позначення війни, яку Росія веде проти України.

Ван Ї також повідомив, що питання російського вторгнення в Україну та регіональної безпеки обговорювалися під час його зустрічей із представниками болгарського керівництва.

За словами китайського міністра, Пекін продовжує докладати дипломатичних зусиль для врегулювання міжнародних конфліктів. Він закликав усі залучені сторони зберігати готовність до переговорів, виявляти взаєморозуміння та шукати компроміси.

«Китай направив усім сторонам чіткий сигнал: потрібно зберігати тверду впевненість, виявляти наполегливість, вести діалог та консультації, проявляти взаєморозуміння і йти на взаємні поступки, аби відновити довіру та спільними зусиллями будувати мир», — заявив Ван Ї.

Таким чином, Пекін наголошує на необхідності переговорів і відновлення довіри як складових мирного врегулювання. Водночас у заяві Ван Ї не було наведено конкретного механізму досягнення домовленостей між Україною та Росією.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ КНР.

Європейські лідери розглядають можливість прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним і обговорюють два потенційні сценарії завершення війни в Україні. Один із них передбачає замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, а інший — передачу Росії решти Донбасу в обмін на можливість вступу України до НАТО.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у небажанні припиняти війну. Американський лідер заявив, що, на його думку, український президент не прагнув завершення бойових дій ані зараз, ані раніше.

Понад половина українців — 56% — вважають, що війна не завершиться раніше другої половини 2027 року. Водночас 62% опитаних заявили, що готові витримувати війну стільки, скільки буде необхідно.

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