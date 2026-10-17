У Китаї операторку дитсадка засудили довічно за отруєння свинцем — ABC News Australia

У Китаї операторку дитячого садка Heshi Peixin у місті Тяньшуй провінції Ганьсу Лі Хуейфан засудили до довічного ув’язнення у справі про отруєння свинцем понад 200 вихованців. Суд також постановив конфіскувати її особисті активи на суму близько 500 тисяч юанів.

Вироки працівникам дитсадка

Як повідомляє ABC News, Ланьчжоуський проміжний народний суд встановив, що Лі Хуейфан і виконавча директорка закладу Чжу Цзінлінь наказали чотирьом працівникам кухні додавати токсичні та шкідливі речовини до їжі, яку споживали діти й працівники дитсадка.

Чжу Цзінлінь призначили 15 років ув’язнення та штраф у 300 тисяч юанів. Чотирьох працівників кухні засудили до позбавлення волі на строки від шести до восьми років. За даними державного телеканалу CCTV, конфісковані активи Лі Хуейфан оцінюють приблизно у 500 тисяч юанів.

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Підвищений рівень свинцю

У липні 2025 року приблизно у 247 вихованців дитсадка та понад 20 його працівників виявили аномально високий рівень свинцю в крові. Медіа повідомляли, що до страв додавали неїстівні пігменти зі вмістом свинцю, аби зробити їжу яскравішою.

Високий рівень впливу свинцю може пошкоджувати мозок і нервову систему дитини. Напередодні винесення вироку Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни посилити заходи для запобігання контакту зі свинцем, зазначивши, що його джерелами можуть бути фарба, кухонний посуд, косметика, спеції та промислове забруднення.

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