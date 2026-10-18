У Китаї описали найдавнішого відомого напівводного ссавця — Cyprus Mail

У Внутрішній Монголії в Китаї дослідники виявили викопні рештки виду Megacauda sungei, який жив близько 165 мільйонів років тому в юрському періоді. Науковці назвали його найдавнішим відомим прикладом напівводного способу життя в еволюційній історії ссавців, повідомляє Cyprus Mail.

Пристосування до життя у воді

Megacauda була завдовжки приблизно 50 сантиметрів і важила від одного до двох кілограмів. Її тіло та задні лапи за пропорціями нагадували качкодзьоба, хоча характерного дзьоба тварина не мала. Широкий сплющений хвіст, укритий дрібною лускою, був подібний до хвоста бобра або качкодзьоба. Наукова назва Megacauda означає «великий хвіст».

Палеонтолог Томас Мартін з Боннського університету припустив, що тварина плавала, загрібаючи передніми й задніми лапами та здійснюючи хвостом хвилеподібні рухи. Вона також могла рити нори на берегах річок або озер. Рештки знайшли у породі, що сформувалася з озерних відкладів.

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Раціон і будова горла

Будова щелеп і зубів вказує на хижий раціон Megacauda. Її зігнуті назад зубні горбки могли допомагати утримувати слизьку здобич, зокрема рибу. У ділянці шлунка викопної тварини виявили фрагменти кісток, що свідчить про споживання дрібних хребетних; у тих самих породах знайшли численні скам'янілості саламандр.

Добре збережений зразок також містить відбитки шкіри та хутра. Під черепом виявили тонкі кісткові структури й зчленовані під'язикові кістки, пов'язані з м'язами горла та язика. За даними дослідників, така анатомія давала змогу дихати й харчуватися одночасно та підтримувала спосіб ковтання, властивий сучасним ссавцям.

Megacauda належала до докодонтів — групи ссавців, що з'явилася приблизно 200 мільйонів років тому, існувала близько 90 мільйонів років і не залишила сучасних нащадків. Інші докодонти жили на землі, у норах або на деревах.

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