У Китаї трьох лідерів угруповання з М’янми засудили до страти — Anadolu Agency

Суди у східній китайській провінції Фуцзянь засудили до страти трьох провідних учасників злочинної мережі родини Вей, що базувалася в М'янмі. Ще трьом обвинуваченим призначили довічне ув'язнення.

Вироки для десятків обвинувачених

Проміжний народний суд міста Цюаньчжоу та суд у Наньані ухвалили рішення щодо учасників мережі, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на державне агентство Xinhua. Ще 55 людей отримали терміни ув'язнення від трьох років і трьох місяців до 24 років.

Суди також призначили додаткові покарання, зокрема штрафи, конфіскацію майна та видворення.

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Діяльність мережі в Кокані

За даними китайської влади, синдикат утримував злочинні комплекси в районі Кокан на території М'янми. Угруповання звинувачували у телефонному шахрайстві, організації азартних ігор, вимаганні та інших незаконних діях.

Вироки винесли на тлі посилення кампанії Пекіна проти транскордонних мереж шахраїв, що діють у М'янмі. У лютому Китай стратив 15 учасників злочинних угруповань із М'янми, засуджених, зокрема, за вбивства, телефонне шахрайство та наркоторгівлю. Китайська влада також розширила співпрацю з М'янмою і Таїландом для ліквідації шахрайських комплексів та повернення підозрюваних: торік із М'янми репатріювали понад 7 600 громадян Китаю, яких підозрювали у телефонному шахрайстві.

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