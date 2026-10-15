У Китаї виявили рештки ймовірно нелітаючого юрського птаха-хижака — Live Science

Палеонтологи виявили на південному сході Китаю рештки невеликого юрського птаха Yuezhuornis yangyuanensis, який, імовірно, був наземним хижаком і не літав. Викопну тварину знайшли 2024 року у верхньоюрському комплексі скам’янілостей Чженхе. Вона жила приблизно 150–148 млн років тому, коли птахи лише почали з’являтися у викопному літописі, повідомляє Live Science. Результати дослідження опублікували в журналі Nature.

Поєднання пташиних і динозаврових рис

Аналіз скам’янілого скелета показав, що тварина важила близько 0,8 кг і за розміром була приблизно як ворона. За словами дослідника Китайської академії наук Міна Вана, її передні кінцівки були орієнтовно на третину коротші за задні. Це відрізняє Y. yangyuanensis від сучасних птахів і багатьох інших юрських паравіанів, у яких довші передні кінцівки пов’язані зі створенням підйомної сили під час злету.

Вид поєднував риси ранніх птахів і хижих динозаврів-дейноніхозаврів, зокрема велоцираптора. Другий палець стопи був гіперрозгинальним і мав серпоподібний кіготь, подібний до таких у деяких динозаврів. Водночас тонкі кістки черепа та будова таза були подібними до рис ранніх птахів.

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Пристосування до бігу й полювання

Рідко розташовані зуби, тонкі елементи черепа та вигнуті кігті, якими тварина могла утримувати здобич, вказують, що її раціон, імовірно, включав м’ясо. Порівняння пропорцій кінцівок із 377 сучасними видами птахів показало найбільшу подібність до наземних птахів. На думку Вана, Y. yangyuanensis був невеликим хижаком із пропорціями, подібними до фазана, та був добре пристосований до бігу.

Попри ймовірну нездатність до польоту, дослідники розмістили цей вид на еволюційному дереві ближче до сучасних птахів, ніж Archaeopteryx, якого вважають одним із найперших птахів і який, імовірно, міг літати. Палеонтолог Фернандо Новас у супровідній статті в журналі Nature зазначив, що це доповнює свідчення про неодноразове незалежне виникнення польоту серед близьких до птахів груп хижих динозаврів.

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