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Китайські правоохоронці розпочали антикорупційне розслідування щодо заступника генерального директора державної енергетичної компанії CNPC Се Цзюня. Його підозрюють у серйозних порушеннях дисципліни та закону.

Про початок розслідування 22 листопада повідомила Центральна комісія Комуністичної партії Китаю з перевірки дисципліни (CCDI). За її даними, посадовець проходить дисциплінарну перевірку та перебуває під наглядовим розслідуванням CCDI і Національної наглядової комісії.

Китайські органи не розкрили подробиць можливих порушень. Формулювання про «серйозні порушення дисципліни та закону» в офіційних повідомленнях КНР зазвичай використовують у справах, пов'язаних із корупцією.

Се Цзюнь більшу частину кар'єри працював у підрозділі CNPC, який займається видобутком нафти й газу на південному заході Китаю. У 2020 році його перевели до штаб-квартири корпорації, де він очолив департамент планування. У січні 2022 року Се призначили заступником генерального директора компанії. Про це пише South China Morning Post.

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