У печері Чуаньшаньдун у китайському регіоні Гуансі археологи знайшли зуб віком щонайменше 100 800 років, який може належати представникові раніше невідомої лінії давніх людей. Дослідження форми зуба та білків його емалі показало поєднання ознак, що не узгоджується з відомими східноазійськими представниками роду Homo, повідомляє Live Science.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature, науковці описали чотири ізольовані зуби з двох печерних пам’яток у Гуансі — Лунчуаньдун і Чуаньшаньдун. За даними уран-серійного датування, моляр і премоляр із Лунчуаньдуна датуються періодом приблизно від 104 500 до 42 600 років тому. Два премоляри з Чуаньшаньдуна мають вік щонайменше 100 800 років і, на думку дослідників, могли належати одній людині.

Ознаки денисівців

Спадкові ознаки зубів із Лунчуаньдуна виявилися подібними до раніше ідентифікованих решток денисівців. На думку авторів роботи, це свідчить, що споріднена з денисівцями група жила на півдні Китаю в пізньому плейстоцені.

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Премоляри з Чуаньшаньдуна відрізнялися від цих зразків. Вони мали складну кореневу систему, типову для Homo erectus, але й симетричнішу коронку, яка більше відповідає Homo sapiens. Аналіз білків емалі одного зуба з Чуаньшаньдуна та зубів із Лунчуаньдуна також показав, що всі вони належали особам чоловічої статі за хромосомними ознаками.

Потрібні додаткові дані

Деякі варіанти білків у зразку з Чуаньшаньдуна раніше виявляли лише у Homo erectus і Homo antecessor. Автори дослідження зазначили, що аналіз білків вказує на сестринську групу щодо спільних предків неандертальців, денисівців і Homo sapiens. Водночас незвичний набір давніх білків може пояснюватися також схрещуванням з Homo erectus.

Співавторка роботи Цяомей Фу, директорка лабораторії давньої ДНК Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології Китайської академії наук, наголосила, що називати знахідку новою групою людей поки передчасно. Антрополог Джон Гокс, який не брав участі в дослідженні, також зауважив, що палеопротеоміка є відносно новим методом. Тому ще неясно, чи мав виявлений варіант білка Homo erectus, денисівці або інша популяція.

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