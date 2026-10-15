У Колумбії тисячі людей 14 жовтня вийшли на вулиці Боготи та інших великих міст, протестуючи проти економічної й безпекової політики президента Абелардо де ла Еспрієлли. До акцій долучився колишній президент Густаво Петро. Al Jazeera повідомляє, що протести стали першим днем загальнонаціональної кампанії, яку очолив Петро. У них брала участь коаліція опозиційних партій, профспілок, корінних народів і громадських рухів.

Скорочення державних видатків

Учасники протестів заявляють, що під загрозою опинилися реформи, запроваджені за президентства Петро: розширення доступу до державних університетів, підвищення мінімальної зарплати та посилення трудового захисту. Вони також висловлювали занепокоєння можливими скороченнями у сфері охорони здоров’я.

Конгрес Колумбії має до вівторка затвердити бюджет на 2027 фінансовий рік. Союзники де ла Еспрієлли просувають пропозиції щодо зменшення державних видатків у межах політики жорсткої економії. Президент, який обійняв посаду в серпні, обіцяв відійти від лівого курсу свого попередника та проводити політику вільного ринку.

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Перед протестами уряд запровадив нові правила для поліції, які розширюють повноваження правоохоронців швидше реагувати на вандалізм або перешкоджання доступу до життєво важливих послуг. Де ла Еспрієлла заявив, що право на протест поважають, однак насильство, вандалізм і блокади не терпітимуть.

Критика зв’язків з Ізраїлем

Частина демонстрантів несла палестинські прапори та критикувала кроки нової адміністрації щодо Ізраїлю. Того ж дня уряд де ла Еспрієлли відкрив посольство Колумбії в Єрусалимі. За президентства Петро країна розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем через війну в Газі, а нова адміністрація почала відновлювати ці зв’язки.

Петро написав у соцмережах, що мобілізації стали сигналом тривоги через два місяці після початку роботи нового уряду. Критики уряду водночас зазначали, що протести цього тижня переважно були мирними.

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