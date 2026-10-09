У Колумбії знайшли новий вид гігантської водяної лілії завдяки Instagram

Вчені описали новий вид роду Вікторія — колумбійську гігантську водяну лілію Victoria colombiana, розмір якої досягає двох метрів у поперечнику. Відкриття стало можливим завдяки поєднанню публікацій у соціальних мережах, супутникових знімків та експедиції в затоплений тропічний ліс.

Історія почалася з допису в Instagram, на якому ботанік Карлос Магдалена помітив рослину на фотографіях, зроблених Джеремією Гаррісом у колумбійському регіоні Ініріда. Гарріс, який керує розплідником м’ясоїдних рослин у США, на той час не усвідомлював значення свого знімка, помилково ідентифікувавши новий вид як більш поширену V. amazonica. Після аналізу супутникових знімків Карлос Магдалена разом із Маурісіо Берналом та місцевими гідами, зокрема човняром Густаво Мело, організував експедицію, під час якої в умовах обмеженого часу вдалося знайти квітучі екземпляри.

Дослідники наголошують, що це досягнення поєднало знання корінних народів і садівників із сучасними технологіями, нагадуючи про необхідність захисту дикої природи.

Про це пише Phys.org.

На підводних горах поблизу Коста-Рики науковці виявили новий вид яскраво-жовтого восьмипроменевого корала Laurinque elenya. Його генетичні та анатомічні особливості виявилися настільки незвичними, що дослідники створили для нього не лише новий рід Laurinque, а й окрему родину Laurinqueidae.

Вчені описали новий вид крихітної світлової акули, яку виявили у глибоких водах біля узбережжя Маврикія в південно-західній частині Індійського океану. Через незвичайну форму морди та виразний вигляд дослідники жартома зазначають, що акула виглядає так, ніби сама здивована тим, що її знайшли.

Читай нас у