0:00 / 0:00

Американські законодавці від обох політичних партій поставили під сумнів рішення ради директорів Nvidia поновити Дженсена Хуанга на посаді генерального директора компанії.

Сенаторка-демократка Елізабет Воррен, яка із січня очолить Комітет з питань банківської справи Сенату назвала повернення Хуанга «нерозважливим» і наголосила, що рада директорів Nvidia має відповісти Конгресу на запитання щодо дотримання компанією вимог експортного контролю США.

«Повернення Дженсена Хуанга лише підсилює нагальну потребу ухвалити двопартійні законопроєкти про контроль за експортом і гарантувати, що Nvidia не лобіюватиме скасування цих обмежень і не наражатиме нашу національну безпеку на ризик», — заявила Воррен.

Голова Комітету Сенату США з питань банківської справи Тім Скотт повідомив, що 3 грудня Хуанг виступить на відкритому засіданні комітету. Законодавці розслідують звинувачення щодо його зв'язків із жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що повернення Хуанга свідчить про необхідність терміново посилити законодавчі обмеження на експорт американських мікросхем до Китаю.

«Демократи використають усі свої повноваження, щоб розслідувати будь-які протиправні дії адміністрації Трампа, Хуанга, інших керівників Nvidia та будь-кого, хто ставить фінансову вигоду вище за нашу національну безпеку», — заявив Шумер.

Високопоставлений демократ у Комітеті з розвідки Палати представників Джим Гаймс заявив, що Хуанг також має взяти участь у закритому брифінгу 1 грудня для трьох комітетів Палати представників.

Своєю чергою республіканець Дон Бейкон заявив, що Nvidia мала б шукати нового керівника, а Конгрес повинен з'ясувати, хто схвалив продаж Китаю високопродуктивних комп'ютерних чипів.

Демократка Деббі Дінджелл назвала рішення ради директорів «безвідповідальним», оскільки його ухвалили ще до того, як Конгрес заслухав Хуанга.

«Є серйозні питання щодо національної безпеки, на які потрібно відповісти. Рада директорів має пояснити, чому вона вирішила діяти далі, не отримавши цих відповідей», — сказала вона.

Республіканець Джон Кертіс заявив, що хоче з'ясувати, які аргументи переконали раду директорів змінити позицію щодо Хуанга, та хто з представників американської влади надавав їй відповідні запевнення. «На якій підставі комітет дійшов висновку, що ризику немає? Минулого тижня рада заявляла, що не має наміру поновлювати його на посаді. Мені хотілося б знати, що змінилося», — зазначив сенатор.

Демократ Річард Ніл із Массачусетсу також звернув увагу на заяву ради директорів Nvidia про те, що під час ухвалення рішення вона врахувала інформацію від представників найвищих рівнів уряду США.

Губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер, якого називають потенційним кандидатом у президенти від Демократичної партії, також розкритикував рішення Nvidia, назвавши його проявом «жадібності та відсутності відповідальності», які, за його словами, американці щойно відкинули на проміжних виборах.

Про це повідомляє Reuters.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг виступить у Сенаті США 3 грудня — CoinDesk.

Інвестор назвав ризики для наступного керівника Nvidia — Fortune.

Nvidia повернула Дженсена Хуанга на посади генерального директора і президента — Variety

Читай нас у