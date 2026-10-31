У Конгресі США виявили прогалини у поверненні грошей жертвам кібершахрайств — TIME

Розслідування демократів у Спільному економічному комітеті Конгресу США виявило фрагментовану реакцію федеральної влади на кібершахрайства, через яку потерпілим складно повернути втрачені кошти. Як повідомляє TIME, федеральні відомства не мають єдиного повного обліку сум, втрачених через кіберфрод, коштів, вилучених у закордонних шахрайських центрах, та грошей, повернених жертвам.

Розслідування очолили сенаторка від Нью-Гемпширу Меггі Гассан і член Палати представників від Вірджинії Дон Беєр. У звіті також зазначили, що влада не створює достатніх стимулів для фінансових установ і соціальних мереж завчасно виявляти та припиняти зловживання їхніми сервісами, водночас захищаючи приватність користувачів.

Втрати та повернення коштів

За даними ФБР, у 2025 році американці втратили через шахрайські схеми в інтернеті майже 18 млрд доларів — понад 2 млн доларів щогодини. Сукупні заявлені втрати від інтернет-злочинів, до яких належать ширші категорії правопорушень, становили 20,9 млрд доларів. Це на 26% більше, ніж у 2024 році, і приблизно втричі більше за показник 2021 року.

ФБР повідомило комітету, що повернуло постраждалим від шахрайств 336 млн доларів у 2025 році. Секретна служба США повернула понад 770 млн доларів вилучених активів жертвам різних схем шахрайства у 2024 та 2025 фінансових роках; ця сума охоплює не лише кіберзлочини.

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Найбільші заявлені втрати серед вікових груп припали на людей від 60 років: близько 7,7 млрд доларів, що на 60% більше за 2024 рік. Особи віком до 18 років повідомили про майже 13 млн доларів збитків за 13 168 скаргами у 2025 році.

Пропозиції комітету

У звіті закликали ухвалити законодавчі зміни, зокрема двопартійний законопроєкт ReportScams.Gov Act. Він передбачає єдину федеральну стратегію протидії шахрайствам і центральний ресурс з інформацією та допомогою для постраждалих.

Автори розслідування також пропонують посилити співпрацю федеральних органів із фінансовими установами та платформами соціальних мереж, а також притягати до відповідальності країни, які дозволяють або сприяють діяльності шахрайських центрів. Експерти, опитані TIME, пов’язують зростання ризиків із використанням соціальних мереж, штучного інтелекту та дедалі переконливіших дипфейків.

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