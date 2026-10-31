У Конституційному трибуналі Польщі змінили порядок роботи на тлі конфлікту навколо керівництва

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Виконувачка обов’язків голови Конституційного трибуналу Польщі Анна Корвін-Пйьотровська рекомендувала суддям працювати поза будівлею суду, а більшість працівників звільнила від обов’язку з’являтися на роботу. Своє рішення вона пояснила ризиком порушень громадського порядку поблизу установи.

Анна Корвін-Пйьотровська видала розпорядження, згідно з яким суддям рекомендовано виконувати свої обов’язки поза межами штаб-квартири Конституційного трибуналу. Підставою для такого рішення вона назвала підвищений ризик порушень громадського порядку поблизу будівлі.

«Я призупиняю виконання службових обов’язків, в тому числі явку на роботу до штаб-квартири Трибуналу, за винятком працівників, яких я повідомлю про необхідність явки до штаб-квартири Трибуналу», — йдеться в розпорядженні.

Крім того, Корвін-Пйьотровська обмежила діяльність Канцелярії Конституційного трибуналу та Бюро юридичної служби завданнями, визначеними нею самою.

Також вона призупинила роботу приймальної та розпорядилася надсилати кореспонденцію через поштового оператора.

Голова Конституційного трибуналу Польщі Богдан Свечковський, якого уряд вважає усунутим, заявив, що документ Корвін-Пйьотровської щодо організації роботи суду не має юридичної сили.

Водночас він оголосив для працівників установи чотири вихідні дні — з 3 до 6 листопада.

Нагадаємо, у п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу з’явилося повідомлення про відсторонення від посад голови установи Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського.

Водночас на сторінці Конституційного трибуналу в соціальній мережі X заявили, що сайт суду захоплено, а Богдан Свечковський продовжує виконувати обов’язки голови.

У ніч на суботу під будівлею Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Серед протестувальників був президент партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський. Учасники акції виламали ворота та намагалися потрапити до будівлі суду.

Таким чином, конфлікт навколо керівництва Конституційного трибуналу супроводжується взаємними заявами про законність рішень, змінами в організації роботи установи та протестами біля її будівлі.

Про це повідомляє Polsat News.

Голова Конституційного трибуналу Польщі Богдан Свечковський, якого уряд вважає усунутим, звинуватив владу у спробі державного перевороту та замаху на конституційний орган держави.

У Варшаві біля будівлі Конституційного трибуналу правоохоронці затримали 30-річного чоловіка в балаклаві. Під час перевірки в нього виявили ніж, газовий пістолет для кульок, значок із написом «Security», схожий на поліцейський, а також наркотики.

Біля будівлі Конституційного трибуналу Польщі постійно чергуютьполіцейські підрозділи попередження. Водночас семеро суддів, які перебували в установі вночі, досі не залишили приміщення.

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек заявив, що його стурбувала поведінка президента Кароля Навроцького під час прориву до Конституційного трибуналу. Він висловив сподівання, що прокуратура вживе відповідних заходів.

Посол США у Польщі Том Роуз назвав події навколо польського Конституційного трибуналу безпрецедентним протистоянням і закликав усі сторони не допускати подальшої ескалації. Дипломат наголосив, що ситуація має серйозний характер і може призвести до небезпечних наслідків.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявивпро загрозу внутрішній безпеці країни на тлі загострення конфлікту довкола Конституційного трибуналу. Він звинуватив опонентів у порушенні конституційного ладу та оголосив про термінові консультації за участю представників парламентських сил.

На сайті Конституційного трибуналу Польщі 30 жовтня близько 18:00з’явилося повідомлення про відсторонення його голови Богдана Свєнчковського та віцеголови Бартломея Соханьського.

Як повідомляє RMF24, у Польщі вночі з п’ятниці на суботу в будівлі Конституційного трибуналу сталася гостра суперечка між президентом Каролем Навроцьким та особами, яких Сейм обрав до складу цього органу. На оприлюдненому записі чути, як Навроцький ставить під сумнів їхній статус суддів Конституційного трибуналу.

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