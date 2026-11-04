У Косові ідентифікували останки трьох зниклих під час війни людей — Balkan Insight

У Косові за результатами ДНК-аналізу, проведеного в Гаазі, ідентифікували останки трьох людей, які зникли безвісти під час війни 1998–1999 років. Про це повідомив прем’єр-міністр Косова Альбін Курті.

Встановлені особи

Як пише Balkan Insight, урядова комісія з питань зниклих безвісти отримала ДНК-звіти, що підтвердили особи Адема (Фазлі) Адемі, Фатміра (Байрама) Фазлії та Алі (Іслама) Халіті. За словами Курті, їхні родини вже поінформували про результати ідентифікації.

Курті заявив, що всі троє були серед косовських албанських інтелектуалів, яких, за його словами, сербські збройні сили викрали у квітні 1999 року, після чого вони зазнали насильницького зникнення.

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Розкопки на півночі Косова

Останки ексгумували у селах Каллудер і Ябуке поблизу муніципалітету Зубин-Поток на півночі Косова. Розкопки розпочалися 28 липня 2026 року й тривали чотири тижні. Під час робіт, проведених у серпні, виявили людські останки, які, як вважають, можуть належати щонайменше 23 людям.

У межах цього розслідування троє підозрюваних перебувають під вартою. Їх підозрюють у можливому скоєнні воєнних злочинів проти цивільного населення.

Приблизно 1600 людей досі вважаються зниклими безвісти внаслідок війни в Косові. За даними Інституту злочинів, скоєних під час війни в Косові, щонайменше 13 227 людей загинули, зазнали насильницького зникнення або померли внаслідок війни в період від 1 січня 1998 року до 31 грудня 2000 року.

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