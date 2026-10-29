У Косові відсторонили від роботи головну прокурорку та заступницю головної прокурорки регіону Печ, а також 11 співробітників поліції після вбивства Арлінди Зекай. Як повідомляє Balkan Insight, рішення ухвалили 29 жовтня на тлі повідомлень про можливі інституційні прорахунки у справі.

Відсторонення посадовців

Прокурорська рада Косова відсторонила головну прокурорку Печа Лумтуріє Вуцетай та її заступницю Арлінду Наллбані Гакаферрі. Наллбані Гакаферрі також координувала справи про домашнє насильство. Член ради Дардан Вунікі підтвердив виданню, що відсторонили обох посадовиць.

На запит Поліцейської інспекції поліція Косова також відсторонила 11 працівників поліції регіону Печ. Серед них — регіональний директор поліції, командир поліцейської дільниці та керівник слідчого підрозділу.

Попередження про загрозу

За даними видання, Арлінду Зекай убили ввечері в неділю за кілька хвилин після того, як її супроводили додому з поліцейської дільниці. Вона зверталася туди зі скаргою на домашнє насильство. Її колишнього чоловіка Джетона Силая, якого затримали після цієї заяви, у вівторок взяли під варту на 30 днів за порушення судового припису.

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У вбивстві Зекай підозрюють її швагра Альберта Силая. За даними Balkan Insight, він утік із місця злочину, а через два дні його затримали. У середу Основний суд Печа обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 днів.

Видання зазначає, що за три дні до загибелі Зекай повідомила поліції про погрозу вбивством з боку Альберта Силая, однак його допитали лише як свідка. Того ж дня вона надіслала листа головній прокурорці Вуцетай із проханням розслідувати дії посадовців, які, на її думку, нехтували її справою, та написала, що боїться за своє життя.

Протест у Приштині

Сотні людей вийшли на протест у столиці Косова Приштині, вимагаючи відповідальності державних інституцій, відставок і невідкладних заходів проти феміциду та гендерно зумовленого насильства. Учасники акції також закликали забезпечити соціальне житло для постраждалих від такого насильства, перевірити судову систему та визнати феміцид надзвичайною ситуацією національного рівня.

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