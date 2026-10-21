У Косові серба засудили до 10 років за воєнні злочини — Balkan Insight

Основний суд у Приштині засудив косовського серба Мілорада Джоковича до 10 років ув’язнення за воєнні злочини, скоєні під час війни в Косові 1998–1999 років. Суд визнав його винним у причетності до вбивств, рейдів, побиттів, арештів, катувань і жорстокого поводження з етнічними албанцями в селі Оздрім у муніципалітеті Печ.

Обставини справи

Як повідомляє Balkan Insight, за версією обвинувачення, Джокович входив до складу сербських збройних сил, які в травні 1999 року оточили та атакували Оздрім із трьох напрямків.

В обвинувальному акті зазначалося, що під час цих дій загинули шестеро албанських цивільних, ще троє були поранені. Рештки п’ятьох загиблих досі не знайдені. Трьох поранених доправили до лікарні в Печі, після чого, за даними обвинувачення, їх стратили та поховали в селі Лютоглава.

Затримання цивільних

За матеріалами справи, озброєна група, до якої входив Джокович, затримала близько 40 цивільних. Дванадцятьох із них звільнили через три дні після утримання без їжі та води й катувань. Ще 28 осіб спершу відправили до в’язниці в Печі, а після завершення війни перевели до в’язниці в сербському Лесковаці.

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Як стверджується в обвинувальному акті, цих людей звільнили після втручання Міжнародного комітету Червоного Хреста. Джокович у липні 2023 року не визнав вини.

Реакція потерпілих

Після оголошення вироку один із потерпілих у справі Халіт Гаші заявив журналістам, що жодне покарання не поверне життя людей, яких убили. Він назвав призначений строк ув’язнення безглуздим.

Джоковича заарештували у 2022 році. Тоді уряд Сербії заявляв, що затримання є прикладом залякування сербів у Косові.

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