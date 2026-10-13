У Коста-Риці призупинили фінальне голосування за графік 4×3 — The Rio Times

У Коста-Риці призупинили заплановане на 13 жовтня фінальне голосування за законопроєкт №24.290 про виняткові режими робочого часу. Напередодні, 12 жовтня, 16 опозиційних депутатів подали конституційне звернення до Sala IV — Конституційної палати Верховного суду країни, повідомляє The Rio Times.

Ініціатива передбачає можливість запровадження 12-годинних змін чотири дні на тиждень із трьома вихідними для підприємств із виробництва медичних пристроїв і центрів корпоративних послуг. Законопроєкт пройшов перше голосування в Законодавчій асамблеї 8 жовтня, однак ще не став законом.

Перевірка Конституційної палати

Sala IV перевіряє, чи відповідають закони та законопроєкти Конституції Коста-Рики. Щонайменше 10 депутатів можуть ініціювати таку процедуру після першого голосування за законопроєкт і до другого, остаточного голосування.

За даними видання, підписанти звернення вказали на можливі процедурні порушення. Зокрема, на їхню думку, призупинення прискореного розгляду законопроєкту до 30 квітня могло суперечити статті 97 регламенту Законодавчої асамблеї.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливі наслідки

Стаття 101 Закону про конституційну юрисдикцію відводить суду один місяць від моменту отримання звернення для відповіді. Sala IV може відмовитися надавати висновок, не знайти порушень або встановити неконституційність процедури чи змісту законопроєкту.

Якщо суд не виявить проблем, Законодавча асамблея зможе повернутися до другого голосування. Встановлення процедурного порушення означатиме повернення законопроєкту до етапу, на якому сталася помилка. Конституційна палата підтвердила отримання звернення, але поки не повідомила, чи прийме його до розгляду і коли ухвалить рішення.

До завершення цієї процедури графік 4×3 не є законним, а роботодавці мають діяти відповідно до чинного Трудового кодексу Коста-Рики.

Читай нас у