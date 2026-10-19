У Коста-Риці розглядають 15% податок на іноземні пасивні доходи — The Rio Times

У Законодавчих зборах Коста-Рики розглядають законопроєкт №25.796, який пропонує запровадити 15% податок на окремі пасивні доходи податкових резидентів, отримані від активів за межами країни. Йдеться про відсотки, дивіденди, роялті, орендні платежі та приріст капіталу. Як повідомляє The Rio Times, документ подали 22 вересня 2026 року, а голосувань щодо нього ще не зафіксували.

Які доходи охопить ініціатива

Законопроєкт поширюється на фізичних осіб, компанії, трасти й інвестиційні фонди, які є податковими резидентами Коста-Рики. Чинна система країни переважно передбачає оподаткування доходів із костариканських джерел. Водночас пояснювальна записка до законопроєкту наголошує, що ініціатива не означає повного переходу до оподаткування світового доходу.

Зарплати, зароблені за кордоном, іноземні пенсії та прибуток від активного бізнесу за межами Коста-Рики не входять до переліку доходів, які пропонують оподатковувати. Збитки від іноземних активів не можна буде зарахувати для зменшення оподатковуваного приросту капіталу.

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Ризик подвійного оподаткування для громадян США

Зміни можуть мати особливе значення для громадян США, які мешкають у Коста-Риці. Сполучені Штати оподатковують доходи своїх громадян у всьому світі, а угоди між США та Коста-Рикою щодо податку на доходи немає. За правилами IRS, податковий кредит за іноземні податки не може зменшити американський податок на доходи з американських джерел.

Проєкт передбачає не податковий кредит, а віднімання вже сплаченого за кордоном податку від бази оподаткування. Юристка Меланія Кальдерон Ернандес навела приклад: зі 100 доларів іноземного доходу, з яких 15 доларів уже сплачено як податок за кордоном, у Коста-Риці за проєктом оподатковуватимуть решту 85 доларів. За ставкою 15% це становитиме ще 12,75 долара, а загальна сума податків сягне 27,75 долара.

Якщо законопроєкт ухвалять у нинішній редакції, він набуде чинності після оприлюднення. Правила його застосування мають розробити протягом шести місяців.

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