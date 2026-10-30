У Кракові 24-річний чоловік поранив ножем трьох фармацевток — Interia

У Кракові, Польща, 24-річний чоловік поранив ножем трьох фармацевток в аптеці на вулиці Галла. Нападника затримала поліція, а всіх постраждалих доправили до лікарні.

Чоловік прийшов до аптеки з пораненням руки

Як повідомляє Interia, інцидент стався в п'ятницю вранці. За словами представника міської поліції Кракова Якуба Мірохни, чоловік зайшов до аптеки з раною на руці.

Одна з працівниць аптеки помітила травму та вирішила надати йому допомогу. Під час обробки рани чоловік став агресивним і напав на фармацевтку гострим предметом. Дві її колеги спробували допомогти жінці, однак також зазнали поранень.

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Поліція встановлює обставини

За даними поліції, поранення трьох фармацевток не є тяжкими. Патруль, який прибув на місце, знерухомив чоловіка та затримав його.

Сам 24-річний також потребував медичної допомоги через рану руки, з якою прийшов до аптеки. Після надання допомоги його доправили до лікарні. Поліція встановлює точні обставини інциденту; мотиви дій затриманого на час публікації не повідомляли.

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