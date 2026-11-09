У Кракові Туск з Навроцьким проведуть Марш тиші після загибелі шістьох людей

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У понеділок, 9 листопада, о 20:00 за місцевим часом у Кракові відбудеться Марш тиші на вшанування пам’яті загиблих під час суботньої стрілянини. Унаслідок інциденту загинули шестеро людей. У заході візьмуть участь прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент Кароль Навроцький.

Збір учасників заплановано на розі головної ринкової площі та вулиці Славковської. Мета заходу – вшанувати пам’ять тих, хто загинув під час суботнього нападу, та висловити солідарність із постраждалими та їхніми рідними.

Прем’єр-міністр Дональд Туск у понеділок закликав взяти участь у Марші тиші. "Сьогодні о 20:00 у Кракові давайте всі будемо разом", – написав глава уряду на платформі X.

Невдовзі офіційний профіль міста Кракова повідомив, що в заході візьмуть участь як Туск, так і президент Польщі Кароль Навроцький. Обидва політики долучаться до маршу на запрошення мера Кракова Лукаша Гібали.

Речник президента Польщі також підтвердив Onet участь Навроцького в заході.

Про це повідомляє польське видання Onet.

У Польщі помер нападник, який влаштував стрілянину в центрі Кракова.

Нагадаємо, у польському Кракові озброєний чоловік убившістьох людей на головній площі міста. Поліція вистрілила в нього та затримала нападника.

У Кракові, Польща, внаслідок стрілянини на ринковій площізагинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення. Прем’єр-міністр Дональд Туск після наради з представниками служб і адміністрації заявив, що в країні 8 та 9 листопада триватиме національна жалоба.

Під час операції із затримання чоловіка, причетного до смертельної стрілянини в польському Кракові, пораненняотримали двоє поліцейських. Момент затримання потрапив на відео, яке поширили польські ЗМІ.

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