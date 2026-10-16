У Кракові в листопаді стартує програма для ветеранів — RMF24

У Кракові, Польща, в листопаді розпочнеться безкоштовна пілотна програма «Третя лінія» для колишніх військовослужбовців Польського війська, ветеранів і резервістів, які завершили службу та хочуть професійно розвиватися в технологічній сфері. Програму реалізує FORT Kraków — центр підтримки розвитку технологій подвійного призначення, створений Академією гірничо-металургійної справи та Краківським технологічним парком, повідомляє RMF24.

Робота в технологіях та оборонній галузі

Учасники програми зможуть підготуватися до роботи в технологічних компаніях, оборонній промисловості, стартапах і проєктах подвійного призначення. Йдеться про технології, які можуть застосовуватися як у цивільній, так і у військовій сферах.

Організатори зазначають, що військовий досвід може бути корисним під час створення нових рішень. Інженер може розробити технологію, а військовий з оперативним досвідом — оцінити, чи буде вона простою у використанні, які обмеження виникнуть у польових умовах і чи відповідає рішення реальним потребам на полі бою.

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Заняття триватимуть до лютого

Заняття будуть присвячені оцінюванню технологічних проєктів, створенню бізнес-моделей, захисту інтелектуальної власності та використанню інструментів штучного інтелекту. Навчання доповнять менторство й зустрічі з підприємцями, експертами та колишніми військовими, які знайшли нові професійні ролі після служби.

Реєстрація на пілотний набір триватиме до опівночі 25 жовтня. Заняття проводитимуть до лютого наступного року: більшість відбудеться онлайн, також заплановано щонайменше дві очні зустрічі. Кількість місць обмежена. Програма має почесний патронат віцепрем’єра, міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша та Міністерства розвитку і технологій Польщі.

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