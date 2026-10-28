У Краснодарському краї оголосили підвищену готовність через полігони — The Moscow Times

У Краснодарському краї Росії — держави-агресора — запровадили режим підвищеної готовності через вичерпання потужностей об’єктів поводження з відходами. Рішення 22 жовтня ухвалив губернатор Веніамін Кондратьєв для 10 районів, зокрема Сочі та Новоросійська, повідомляє The Moscow Times.

Ризик накопичення відходів

У постанові губернатора йдеться про загрозу регіональної надзвичайної ситуації. Перебої з вивезенням сміття можуть призвести до його накопичення в містах і селах, появи несанкціонованих звалищ, а також поширення інфекційних захворювань, переносниками яких є гризуни та комахи.

Постанову оприлюднили через п’ять днів після її підписання. Частину полігонів уже використовують як тимчасові майданчики для зберігання відходів, інші перебувають на реконструкції, яка, за даними регіонального штабу, потребуватиме тривалого часу. Влада заявила, що сміття продовжать регулярно вивозити за чинними маршрутами.

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Будівництво комплексів перенесли

Режим підвищеної готовності діятиме до завершення реконструкції полігонів, отримання необхідних дозволів і спорудження нових комплексів із переробки муніципальних відходів. За даними регіонального штабу, нині будують 10 таких об’єктів.

Заступнику губернатора Євгену Пергуну доручили підготувати план будівництва й модернізації об’єктів оброблення та захоронення відходів, а операторам рекомендували підтримувати роботу наявних полігонів до усунення загрози.

Прокуратура регіону ще у 2024 році повідомляла, що дев’ять із 15 муніципальних об’єктів захоронення відходів були заповнені, а в прибережних районах не було полігонів, які працювали б законно. Із дев’яти запланованих у межах реформи об’єктів, включно з вісьмома комплексами переробки, до 2026 року не відкрили жодного. Терміни будівництва перенесли на 2027–2028 роки. На програму поводження з відходами до 2030 року регіон передбачив 36,8 млрд рублів.

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