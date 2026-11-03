У Кремлі більше не вірять в мирний план Трампа і роблять ставку на посилення ударів — Bloomberg

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У Кремлі більше не розраховують на те, що Президент США Дональд Трамп зможе змусити Україну підписати мирну угоду на умовах росії. Через це Москва має намір збільшити військовий тиск на Україну та її європейських союзників, а також готується до затяжної війни.

Співрозмовники видання зазначають, що ослаблення позицій Трампа всередині США за підсумками проміжних виборів обмежить його простір для маневру. Це може розв’язати руки володимиру путіну для подальшої ескалації та посилення атак на українську енергетичну інфраструктуру. Водночас Москва планує шукати шляхи для зняття американських санкцій і переконувати Вашингтон у можливості ведення бізнесу без чекання на завершення війни.

Попри те, що на 10–11 листопада в Абу-Дабі заплановано новий раунд консультацій за участю представників України, США та росії, російський диктатор досі не демонструє готовності поступитися вимогами щодо українських територій. Крім того, Кремль уже підтвердив ставку на тривалу війну, збільшивши військові видатки на 2026 рік майже на $60 млрд — до близько $200 млрд (понад 8,2 трлн гривень), із збереженням аналогічного рівня фінансування і на 2027 рік.

Джерело: Bloomberg.

Під час майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі Україна планує порушити питання гарантій безпеки. Серед інших пріоритетів — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, розблокування «зернового коридору», обмін військовополоненими та організація зустрічі лідерів держав.

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і главою РФ Володимиром Путіним. За його словами, вона може відбутися незабаром.

Під час виступу на Берлінській безпековій конференції Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що після виборів у США Дональд Трамп зосередиться на досягненні справедливого миру в Україні.

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